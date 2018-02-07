حقيقة منع الموسيقى والتدخين في مطاعم ومقاهي الرياض

المواطن- الرياض

ردت أمانة الرياض على ما تدوله البعض بشأن منعها تشغيل الموسيقى والتدخين في جميع المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية.

وشددت أمانة الرياض، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على أن حالة المنع الصادرة في أحد تعاميمها تخص مجمعًا تجاريًّا محددًا، وأتت بناءً على اعتبارات محددة، وتم التعامل معها في حينه.

وزعم البعض أن أمانة الرياض وجهت بمنع تشغيل الموسيقى في المطاعم، بالإضافة إلى منع التدخين، متداولين صورة قرار في هذا الشأن، وهو ما تبين أنه يخص حالة معينة ومجمعًا تجاريًّا محددًا.







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