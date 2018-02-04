خطوات فعالة من الهند لمنع استغلال الحج في الأغراض السياسية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تسعى الهند لاتخاذ العديد من الخطوات الأساسية على مستوى تنظيم عملية السماح لمسلميها بالسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء فريضة الحج خلال المواسم المقبلة، والتي كان من بينها السماح للسيدات فوق الـ45 بالسفر في مجموعات نسائية دون وصي أو مرافق إلى المملكة لأداء الفريضة.

وقال موقع “سكرول إن” الإخباري الهندي: إن القرار الذي اتخذته حكومة ناريندرا مودي مؤخرًا هو أولى ثمار توصيات لجنة مراجعة سياسة الحج التي تم تشكيلها في يناير الماضي، لافتًا إلى أن هناك العديد من الاقتراحات التي تتعلق بعملية الحج يجب تطبيقها في الهند حتى يتم فصل الفريضة بشكل رئيسي عن أي أغراض سياسية.

وفي الوقت الحاضر، تدير لجنة الحج، المنشأة بموجب قانون لجنة الحج لعام 2002، عملية تنظيم إرسال وفود الراغبين في أداء الفريضة المقدسة إلى المملكة، وفي حال تم تعميم بعض التوصيات التي صدرت عن اللجنة، وعلى رأسها السماح تشكيل لجنة مستقلة عن الحكومة لتنظيم عملية الحج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُبقي الفريضة الإسلامية بعيدًا عن اعتبارات سياسية.

وأشار الموقع إلى أن هناك بعض الاتهامات التي دارت حول استغلال البعض لفريضة الحج سياسياً من أجل الحصول على أصوات المسلمين في الاستحقاقات السياسية أو الديمقراطية، وهو الأمر الذي قد يشهد في فصل النهاية، حال استقلال الهيئة المنظمة للحج عن تبعية الحكومة أو أي جهة حكومية.

وأضاف أنه إذا تم تعميم تقرير لجنة السياسة العامة ومناقشته على نطاق واسع، فسوف تقطع شوطاً طويلاً لتدمير الأسطورة القائلة بأن إعانة الحج -و التي سحبها المركز في منتصف يناير الماضي- كانت تهدف إلى إرضاء المسلمين للفوز بأصواتهم.

ويسعى العديد من البلدان التي تحتوي على مسلمين لزيادة الحصة المخصصة لحجاجها عن طريق التشاور مع السلطات في المملكة بهذا الصدد، وهو الأمر الذي أكدت الرياض أنها ستبت فيه حال إتمام التوسعات والتطويرات الخاصة بالحرم.







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