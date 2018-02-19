خلال 3 أشهر.. الإسكان تعتزم تسويق 60 ألف وحدة بجميع المناطق

المواطن - الرياض

قررت وزارة الإسكان تسويق نحو 60 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أشهر المقبلة في جميع مناطق المملكة، من خلال معارض سيتم إطلاقها بعد عدة أيام.

وأوضح المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في الوزارة المهندس سراقة الخطيب، أن الوزارة وقَّعت منذ بداية العام الميلادي الجاري على 10 اتفاقيات لمشاريع البيع على الخارطة، منها مشروعان على أرض الوزارة.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تركز بشكل رئيس على مشاريع البيع على الخارطة باعتبارها المنتج الأكثر توفيراً للوحدات السكنية، مبيناً أنها تسعى من خلال برنامج “سكني 2″ إلى بناء نحو 125 ألف وحدة سكنية.

واعتبر أن المنتجات السكنية التي أُعلن عنها سابقاً تلبي رغبات شريحة كبيرة من الأسر؛ لكونها تتيح كل الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتابع أن الوزارة ومن خلال شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، حيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً و700 ألف ريال.







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