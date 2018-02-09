خمسة شباب في قبضة شرطة الرياض.. سلبوا مواطنًا سيّارته تحت تهديد السلاح

المواطن ـ الرياض:

أطاحت شرطة الرياض، بخمسة شباب، في العقد الثاني من العمر، تسلّحوا برشاش آلي، بغية سلب سيارة مواطن، فجر الجمعة، وذلك بعد تبادل إطلاق النار معهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنّه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها عمليات إطلاق نار وسلب سيارة بالقوة، فقد تلقت دوريات الأمن عند الساعة (٢.٣٠) من فجر يوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٥/٢٣هـ، بلاغًا من أحد المواطنين، عن قيام مجموعة أشخاص بالتهجم عليه أمام منزله بحي طويق، وإطلاق النار عليه من سلاح ناري، نوع رشاش وسرقة سيارته.

وبيّن أنّه “بالتحري عن الجناة ومتابعتهم، تم رصدهم بحي ضاحية لبن بمدينة الرياض، وهم يستقلون سيارة، سبق أن تم التعميم عن تعرضها للسرقة”، مشيرًا إلى أنَّه “عند مبادرة رجال الأمن بالقبض عليهم بادروا بإطلاق النار، والترجل من السيارة، والاختباء بالوادي”.

وأكّد أنّه “تمت محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم والقبض عليهم، وعددهم ٥ سعوديين في العقد الثاني من العمر، بينهم عدد من المطلوبين في قضايا مخدرات”.

وأشار إلى أنّه “ضبط في حوزتهم سلاح ناري رشاش، وعدد ٢ مخزن ذخيرة حية. ولم ينتج عن تبادل إطلاق النار معهم أي إصابة لرجال الأمن، ولله الحمد، فيما تعرض ٣ من المقبوض عليهم لإصابات بسيطة في أقدامهم، جراء محاولتهم الهروب بعد ترجلهم من السيارة”.

وأضاف “تم إيقاف المقبوض عليهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة”، مشدّدًا على أنَّ “شرطة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته”.







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