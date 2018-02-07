داو جونز يحقق أكبر مكاسب ليوم واحد منذ 29 يناير

المواطن- متابعة

سجلت الأسهم الأميركية مكاسب كبيرة في جلسة تداول أخرى متقلبة، أمس الثلاثاء، مع تعافي المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت من أكبر انخفاضات ليوم واحد للمؤشرين ستاندرد آند بورز500 وداو جونز في أكثر من 6 سنوات، والتي أوقفت موجة صعود قياسية للسوق يوم الاثنين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 567.02 نقطة، أو 2.33%، إلى 24912.77 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 46.20 نقطة، أو 1.74% ليغلق عند 2695.14 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 148.36 نقطة، أو 2.13%إلى 7115.88 نقطة.

وحقق داو جونز أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 29 يناير، بينما سجل ستاندرد آند بورز500 أفضل يوم من المكاسب منذ السابع من نوفمبر 2016، في حين أن مكاسب ناسداك في جلسة اليوم هي الأكبر منذ 27 أكتوبر 2017.







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