دواء سحري للتوتر والاكتئاب وهنا الدليل

المواطن ـ الرياض:

اكتشف الباحثون من كليّة الطب في جامعة فيرجينيا الأميركية، أن تناول اللبن له فعالية في معالجة الكآبة.

وأوضح الباحثون، أنّ اللبن يحتوي على الملبّنة (Lactobacillus) وهو نوع من بكتيريا اللبن المفيدة للجسم، مبيّنين أنَّ الاكتشاف جاء عقب خوض التجارب على الفئران المخبرية، بأن هذه البكتيريا تساعد على تخفيف ضغط الدم ونسبة التوتر وأيضًا الاكتئاب.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة “هيلث ميدكال جورنال”، إلى أنَّ “الملبّنة تؤثر في نسبة مستقبل الكينورينين في الدم وهو ناتج أيضي مرتبط بالإصابة بالكآبة”.

وأثبت العلماء أنَّ “نسبة الكينورينين ترتفع كلما انخفضت نسبة الملبّنة في الجسم، ممّا يؤدي إلى ظهور عوارض الكآبة بشكل ملحوظ”.

وقال الباحثون الأميركيون إن “هذا الاكتشاف سيساعد الأطباء على معالجة مشاكل الصحة العقلية عبر المنتجات الطبيعية من دون اللجوء إلى الأدوية”، لافتين إلى أنَّ “نسبة الأشخاص المصابين بالكآبة مرتفعة حول العالم وأشاروا إلى الآثار الجانبية المتعددة التي تتسبب بها الأدوية المعالجة لها”.







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