ذا صن تسأل ليفانتي أين المولد؟.. تأتون بميسي السعودية ولا يلعب أمام ريال مدريد!!

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

انتقدت صحيفة ذا صن البريطانية فريق ليفانتي الإسباني بعد أن أخرج فهد المولد من حسابات القائمة التي خاضت مباراة الفريق ضد العملاق الملكي ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل بواقع هدفين لكل فريق، حيث أبدت اندهاشها من عدم إشراك المولد في مواجهة من العيار الثقيل، رغم دراية ليفانتي بقدرات المولد كأحد أبرز لاعبي السعودية خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير حمل عنوان “أين فهد؟ ليفانتي وقَّع مع ميسي السعودية ثم أبقاه خارج قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد”، إن المولد هو أفضل اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري الإسباني خلال الانتقالات الشتوية في يناير الماضي على سبيل الإعارة من أنديتهم بالسعودية.

وتفاعل العديد من جماهير ليفانتي مع غياب المولد، حيث وجَّه بعض منهم أسئلة حول أسباب غياب النجم السعودي، ليكون السؤال الأبرز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو “WHERE IS FAHAD” أو “أين فهد”، وهو الاستفسار الذي وجهه العديد من متابعي الحساب الرسمي للفريق الإسباني على “تويتر”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في حالة إحباط كبيرة للنجم السعودي، والذي استعد للمشاركة في المباراة التي جمعت فريقه أمس السبت بالعملاق الملكي على ملعبه سنتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

وانتقل المولد برفقة 8 لاعبين آخرين من الدوري المحلي إلى فرق مختلفة بإسبانيا، الأمر الذي يهدف من خلاله تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إلى إكساب لاعبي المنتخب خبرة الاحتكاك الدولي المحترف، بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو تجهيزهم لخوض مباريات كأس العالم، والتي تستهلها السعودية بلقاء روسيا منظمة البطولة في يونيو المقبل، وذلك ضمن المباراة الافتتاحية لمونديال 2018.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :