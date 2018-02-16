روسيا ترد على الادعاء الأميركي: اتهاماتكم باطلة وسخيفة

المواطن – متابعات

بعد ساعات قليلة من توجيه الادعاء الأميركي تهمًا لمواطنين روس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، جاء الرد الروسي سريعًا وبعبارات قاسية بعض الشيء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنّ الاتهامات الموجهة إلى مواطنيها لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنها ترفض الزج بأسماء رجال أعمال ومسؤولين روس في هذا الملف.

ووصفت الوزارة في بيان لها، تلك الاتهامات الأميركية بـ”الباطلة والسخيفة”، داعية الادعاء العام الأميركي إلى مراجعة ملفاته جيدًا والابتعاد عن المواطنين الروس.

يأتي ذلك بعدما كشف الادعاء العام الأميركي، عن بعض الآليات والخطوات التي استخدمها مسؤولون ورجال أعمال روس في عملية تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة التي انتهت بفوز الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الادعاء الأميركي، أن عددًا من المتهمين الروس الذين نشرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة بأسمائهم، جاءوا إلى الولايات المتحدة قبل ستة أعوام من أجل تشكيل جمعيات سرية وشبكات افتراضية وحسابات إلكترونية بأسماء أميركية وهمية للتأثير في نتائج الانتخابات.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية نشرت لائحة بأسماء 114 مسؤولاً ورجل أعمال روسي مطلوبين للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :