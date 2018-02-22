ريهام سعيد في سجن النساء بمصر بسبب اختطاف الأطفال

المواطن- القاهرة

أكدت وسائل إعلام مصرية، أن الإعلامية ريهام سعيد تم إيداعها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، وذلك بعد قرار النيابة المصرية إحالتها إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

وأمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعًا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وأيدت تحقيقات النيابة العامة، تحريات أجهزة الأمن، التي كشفت أن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.







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