سفارة المملكة لدى المكسيك توجه رسالة مهمة للمواطنين

المواطن - الرياض

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك كافة المواطنين الموجودين في المكسيك إلى عدم التردد في التواصل معها في أي وقت في حالة الطوارئ على جوال رقم (5215543693133+)، وذلك نظرًا للهزة الأرضية القوية التي ضربت المكسيك اليوم بقوة 7.5 درجة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تود السفارة التنويه عن حدوث عدة هزّات أرضية في بعض المدن المكسيكية وخصوصًا العاصمة مكسيكو سيتي”.

وأضافت السفارة: “نأمل اتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، والابتعاد عن المناطق المتضررة وعدم التردد في التواصل معها بأي وقت في حالة الطوارئ على جوال رقم: 5215543693133+.

يُذكر أن زلزالًا بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم جنوب المكسيك، بينما أطلق نظام الإنذار من الزلزال في مكسيكو سيتي؛ إذ أدى إلى اهتزاز المباني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان قريبًا من ساحل المحيط الهادي في ولاية أواهاكا بجنوب المكسيك وعلى عمق 43 كيلومترًا.

وقالت شبكة رصد الزلازل “سكاي اليرت”: إن الهزة شعر بها السكان في ولايات غيريرو وأواهاكا وبويبلا.







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