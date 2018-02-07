سناب شات يتجاهل شكاوى السعوديين من التحديث الجديد

المواطن - سعد البحيري

تجاهل حساب سناب شات على تويتر شكاوى العديد من المستخدمين السعوديين الذين عبروا عن عدم رضاهم من واجهة التطبيق الجديدة.

ولم تتفاعل سناب شات مع تغريدات السعوديين باللغة العربية التي حلقت أمس في سماء الترند على تويتر طوال اليوم فيما تبارى المغردون في تقديم النصائح للعودة إلى الإصدار السابق.

وكان عدد كبير من مستخدمي سناب شات في المملكة قد استيقظوا على واجهة جديدة للبرنامج اعتبرها العديد مربكة لهم خاصة وأنهم لم يكن أمامهم أي خيار آخر.

وعلى الجانب الآخر قدم بعض الخبراء نصائح للتعامل مع واجهة سناب شات الجديدة مؤكدين أن العودة للواجهة القديمة لم تعد ممكنة وإن تمت تكون لوقت محدود.

وأشار المغردون إلى أن الطرق التي تساعد على العودة إلى واجهة سناب شات القديمة فضلًا عن أنها مرهقة إلا أنها تختفي ويجب تكرار ذات الخطوات مجددًا للعودة إليها.

يذكر أن واجهة سناب شات الجديدة تعتمد على صفحتين رئيسيتين الأولى مخصصة لمحتوى Discover بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير إذا رغبت في مشاهدة قصصهم أو يمكنك الضغط مطولاً على القصة ثم يمكن إخفاؤها .

أما الشاشة أو الصفحة الأخرى فهي مخصصة لك ولأصدقائك حيث ستجد هناك قصص جميع من تتابعهم ويتابعونك مع الدردشات.

المزعج في الأمر بحسب المغردين أن سناب شات قام بتحديث الواجهة من تلقاء نفسه دون موافقة المستخدمين.

ولم يتم تحديث واجهة سناب شات لدى كل المستخدمين في المملكة الأمر الذي يؤكد أنه إما أن يكون ذلك تحديثًا تجريبيًا أو أنه سيصل إلى باقي المستخدمين تباعًا.







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