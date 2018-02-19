سوق الخضار المركزي بالشرقية.. كاميرات ومظلة مُكيفة وبوابات إلكترونية

المواطن- الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية، محمد الصفيان، تفاصيل الخطة الموضوعة للنهوض بسوق الخضار المركزي.

ولفت بحسب الحساب الرسمي لأمانة الشرقية على “تويتر”، إلى أن الأمانة أرسلت مشروع إنشاء مظلة كبيرة لسوق الخضار المركزي لتجمع العديد من المباسط بشكل أكبر من المظلة السابقة، مضيفًا أنه سيتم تكييف المظلات بعد إغلاقها؛ من أجل الحفاظ على إطالة أمد صلاحية المواد الغذائية.

وتابع الصفيان أنه في غضون أشهر سيتم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة السوق بالكامل، وتغيير اللوحات الإرشادية، وتحويل البوابات من عادية إلى إلكترونية، وسيتم تزويد السوق بمكائن الصرف الآلي.







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