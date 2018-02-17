سيارة السيميوليتر تنقل السعوديات من الجنادرية إلى مدارس تعلم القيادة

المواطن - الجنادرية

استحوذت سيارة “السيميوليتر”، المخصصة لمحاكاة تجربة القيادة المرورية، على اهتمام زائرات جناح المرور بمهرجان “الجنادرية 32″، فيما بادر عدد كبير منهن بتجربة قيادتها والحصول على تقارير لمستوى التجربة وجوانبها المختلفة، وعايشت الزائرات الواقع الافتراضي للقيادة من خلال تشبيه لمركبة مزودة بثلاث شاشات كبيرة أمام السائق.

وتقدم هذه السيارة في نهاية تجربة القيادة تقييمًا فوريًّا شاملًا لإمكانيات السائق، وفق ما ترصده كاشفة الأخطاء التي وقع فيها السائق خلال قيادته الافتراضية.

ويحتوي جهاز “السيميوليتر” على برنامج تعليمي متطور لتعليم القيادة يدعم توفير البيئات المختلفة بأدق تفاصيلها والأحوال المناخية المحتملة.

ويأتي توفير هذا الجهاز في جناح المرور في الجنادرية بهدف إتاحة الفرصة لمحاكاة لتجربة القيادة الفعلية وكسر حاجز الخوف قبل البدء بتعليم القيادة على الطبيعة خلال الفترة المقبلة.







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