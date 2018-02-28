شاهد.. البرق والأمطار الغزيرة تضرب الدمام وتوقعات بـ #تعليق_الدراسه

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

ضرب البرق والأمطار الغزيرة مدينة الدمام صباح اليوم الأربعاء.

ورصدت عدسة المواطن عمر حسين القحطاني الأمطار الغزيرة المستمرة في الهطول، وسط توقعات أن يصدر تعليم الشرقية قرارًا بتعليق الدراسة صباح اليوم.

وأكدت الأرصاد في وقت سابق أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق نجران وعسير والباحة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.







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