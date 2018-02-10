شاهد.. الهدف الأول في مباراة الشباب والفتح

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفتح في تسجيل الهدف الأول في مباراته أمام الشباب في إطار لقاءات الجولة ال21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر تويتر الهدف الأول لنادي الفتح في مباراة الشباب والذي سُجل عبر اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة ال50 من عمر المباراة.

وتمكن الوسلاتي من تسجيل الهدف بعد عرضية متقنة من الظهير المصري محمد عبد الشافي.

يذكر أن الفتح يسعى للفوز على الشباب بعد خسارته في الجولة ال20 من نادي الاتفاق.

شارك المصري عمرو بركات مع نادي الشباب للمرة الأولى في مباراة اليوم بعد انضمامه إلى الليث على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.

49’ عبدالقادر الوسلاتي يسجّل الهدف الأول للفتح في شباك الشباب بعد عرضية مميزة من محمد عبدالشافي 1-0#الفتح_الشباب #دوري_بلس pic.twitter.com/JgJYVpex3G — دوري بلس (@dawriplusksa) February 10, 2018







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