شاهد.. الوليد بن طلال : الجميع تحت أمر الوطن ثم الملك ثم ولي العهد

المواطن - الرياض

تمازح الأمير الوليد بن طلال والكاتب أحمد العرفج، حول الشيب وفوائد الطعام النباتي.

وأظهر مقطع فيديو، الوليد بن طلال وهو يقول للعرفج: إنه يصوم يومي الاثنين والخميس ومحافظ عليهما؛ طلبًا لرضا الله سبحانه وتعالى.

وأكد الوليد بن طلال أن “الجميع تحت أمر الوطن ثم الملك ثم ولي العهد”.

وكان الوليد بن طلال قد أُطلق سراحه مطلع الأسبوع الحالي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض.

ونفى الأمير الوليد بن طلال الموقوف في إطار حملة السعودية على الفساد الشائعات حول تعرضه لإساءة المعاملة، مؤكدًا أنه تلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.







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