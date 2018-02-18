شاهد بالصور .. “المواطن” تتجول في معرض حرس الحدود بالجنادرية

المواطن - عبدالإله الخيبري - الرياض

مشاركة مميزة للمديرية العامة لحرس الحدود في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، عكست القوة الثقافية والفكرية والأمنية لحرس الحدود.

وتجولت “المواطن” في معرض حرس الحدود في المهرجان لترصد أبرز الخدمات المقدمة والأجنحة المميزة للمديرية.

خدمات إلكترونية:

وضم معرض حرس الحدود أجنحة مختلفة للجمهور، ضمت صورًا ومقتنيات وعروضًا مرئية تحكي شواهد وتاريخ حرس الحدود.

واستعرض حرس الحدود خلال معرضه الخدمات الإلكترونية التي يقدمها إلى منسوبيه عبر تطبيقات الجوال مثل تطبيقات (خدماتي، رعايتي، خبراتي)، وأيضًا بوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية (زاول).

بوابة زاول:

وبوابة “زاول” موجهة للجمهور للدخول إلى الميناء والحصول على تصاريح الصيد والتنزه والدخول إلى البحر؛ وذلك بهدف ضمان وصول المواطن للتصريح بسرعة والتحقق الأمني من التصريح في وقت قياسي.

أما التطبيقات المقدمة للمنسوبين، “رعايتي” فهو خاص بالرعاية الصحية.

و”خبراتي” تطبيق يقدم السيرة الذاتية للمنسوب المتقاعد بعد إنهاء خدمته.

بحث وإنقاذ:

وضمن معرض حرس الحدود جناح البحث والإنقاذ، وأيضًا جناح التوعية النسوية الذي يقدم رسالة توعوية بالأمن والسلامة لفئات المجتمع كافة وللنساء والأطفال خاصة.

وضمن المعرض أيضًا جناح خاص بالأسلحة النوعية والحديثة.

وأيضًا جناح مسميات حرس الحدود الذي يتحدث عن نشأة هذا الجهاز والشعارات الخاصة بكل مرحلة.

مضبوطات:

وجناح المضبوطات الذي يستعرض نماذج من المضبوطات والعقاقير المخدرة والوسائل الرقابية وإحصائيات لما تم ضبطه.

ويوجد أيضًا جناح النظم وتقنية المعلومات ويعرض المشاريع التطويرية لحرس الحدود، والتي تعكس ما وصل إليه الجهاز من تقدم في استخدام التقنيات الحديثة.







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