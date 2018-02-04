شاهد بالصور.. لقطات حصرية من مباراة النصر وأحد

المواطن - محمد سمعة - تصوير : عبدالإله الخيبري

حرصت العائلات والسيدات على حضور مباراة النصر وأحد، والتي أقيمت اليوم في إطار لقاءات الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت مباراة النصر وأحد أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في منطقة الملز بالرياض.

ومنذ سماح هيئة الرياضة للعائلات والسيدات بالحضور لمباريات الدوري السعودي، وهم يتوافدون بقوة، وذلك من أجل قضاء وقت ممتع.

يذكر أن مباراة النصر وأحد كانت المباراة الأولى للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، والذي تولى المسؤولية بعد المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس.

ونجح نادي النصر في تحقيق فوز مهم لجماهيره بالفوز بنتيجة هدفين دون رد عبر كل من محمد السهلاوي وليوناردو.

يتواجد نادي النصر حاليًّا في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.







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