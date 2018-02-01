شاهد بالفيديو .. أجمل 5 تصديات بالجولة الـ19 في الدوري

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لدوري بلس، عبر تويتر، عن أجمل تصديات حراس المرمى في الجولة ال19 بالدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب دوري بلس فيديو لأجمل تصديات الحراس حيث جاء في المركز الأول، الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق بعد تصديه لإحدى الكرات في لقاء الباطن.

وجاء في المركز الثاني اللاعب الجزائري عز الدين دوخة حارس مرمى نادي أحد، والذي صد إحدى الكرات الخطيرة في مباراة الاتحاد.

وتواجد في المركز الثالث اللاعب العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال، والذي أنقذ فرصة هدف محقق للرائد في المباراة والتي جمعت الفريقين.

وتواجد في المركز الرابع حارس نادي الاتحاد فواز القرني، والذي صد كرتين في دقيقة واحدة من لاعب نادي أحد، والذي كان قريبًا من تسجيل هدف في شباك العميد.

أما الحارس الخامس فهو اللاعب محمد العويس حارس النادي الأهلي، والذي تألق ببراعة وصد كرتين من لاعبي الشباب في دقيقة واحدة.

اختيارات #دوري_بلس لأجمل تصديات الجولة 19

ماذا عنك.. هل توافقنا الرأي في اختياراتنا؟ pic.twitter.com/Nxxasr3Fvh — دوري بلس (@dawriplusksa) February 1, 2018







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