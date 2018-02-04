شاهد بالفيديو.. هدف الفيحاء الأول في القادسية

المواطن - محمد سمعة

تمكن اللاعب روني فيرنانديز من تسجيل الهدف الأول لفريق الفيحاء في شباك القادسية في إطار لقاءات الفريقين في الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر تويتر هدف اللاعب فيرنانديز في شباك نادي القادسية والذي جاء عبر تصويبة قوية في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول.

يذكر أن مباراة الفيحاء والقادسية تُقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد فريق القادسية في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة في ترتيب أندية دوري المحترفين.

ويحتاج القادسية للفوز وذلك من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.







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