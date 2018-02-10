شاهد.. رد حاسم من مرزوق الغانم لمتهمي المملكة بالتقصير تجاه ضيوف الرحمن

المواطن- الرياض

شدد رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، على أهمية التنسيق بين البرلمانات العربية لنصرة قضاياها في المحافل الإقليمية والدولية، مشددًا في نفس الوقت على أن تفشي ظاهرة الإرهاب بات يهدد الدول والمجتمعات العربية.

وأوضح الغانم، في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم السبت، أنه تم اتفاق بالإجماع على وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سترفع إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ29 على مستوى القمة، والذي سيعقد في المملكة السعودية مارس المقبل.

وأعرب الغانم عن أمله في أن تترجم هذه الوثيقة إلى أمور عملية وواقعية يستفيد منها الجميع لمكافحة الإرهاب بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن الوثيقة دحضت الافتراءات لكل من يحاول أن يربط الإسلام بالإرهاب أو المسلمين بالإرهاب.

وعلى صعيد آخر أشاد الغانم بمضامين البيان الختامي للمؤتمر الذي ثمن جهود المملكة وما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام، موضحًا أن الكويت تحديدًا إلى جانب العديد من الدول العربية وقفت بالمرصاد في المحافل الإقليمية والدولية لكل من حاول التقليل من دور المملكة وما تقوم به تجاه ضيوف الرحمن.

وقال: “من يدعي بأن هناك تقصيرًا من المملكة في هذا الجانب، فإن واجبنا جميعًا كدول عربية ومسلمة أن نتصدى له، ويجب أن يكون الإخوة في المملكة هم آخر من يتصدى لهذه الأقوال أو الأعمال”.







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