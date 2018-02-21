شاهد.. مسرح جامعة الأميرة نورة يستضيف أول عرض أوبرا في المملكة

المواطن- الرياض

يستضيف مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، أول عرض أوبرا في المملكة وباللغة العربية.

وبحسب ما ذكرت قناة روتانا خليجية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، فإن العرض سيكون يومي 23 و24 فبراير.

أول عرض أوبرا في السعودية

وباللغة العربية

على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ #الرياض

يومي ٢٣ و ٢٤ فبراير

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من خلال الموقع الإلكتروني 👇🏻:https://t.co/27AduNGBfP #عنتر_وعبله_بالرياض pic.twitter.com/nkZoiRDwR1 — خليجية (@Khalejiatv) February 21, 2018







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