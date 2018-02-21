شاهد.. مسرح جامعة الأميرة نورة يستضيف أول عرض أوبرا في المملكة

شاهد.. مسرح جامعة الأميرة نورة يستضيف أول عرض أوبرا في المملكة

2018/02/21
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

يستضيف مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، أول عرض أوبرا في المملكة وباللغة العربية.

وبحسب ما ذكرت قناة روتانا خليجية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، فإن العرض سيكون يومي 23 و24 فبراير.

 

 




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