شاهد معاناة المراجعين والمرضى بمستشفى الملك فهد في جازان يختزلها موقف سيّارة!!

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان:

أبدى عدد من مراجعي مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، استياءهم من قرار إدارة المستشفى منع دخول جميع السيارات إلى المواقع الداخلية الخاصة بالمراجعين والمعاقين، واحتكارها للموظفين فقط، مما تسبب في إحداث زحام وتكدس السيارات خارج سور المستشفى.

معاناة لم يسبق لها مثيل:

وكشف أحد المراجعين، في تصريحات خاصة لـ “المواطن“، أنّه كانت أبواب المستشفى مفتوحة للمرضى ومراجعي العيادات، وتم حاليًا منع الجميع من إيقاف سياراتهم داخل المواقف، التي تركت للموظفين فقط، في قرار غير سليم من إدارة المستشفى”.

ومن جانبه، بيّن محمد عريشي أنه “من الصعب أن أقوم بدفع المريض من البوابة الرئيسية إلى داخل العيادات، مما يزيد معاناتنا ونحن كبار في السن، فضلاً عن أجواء الشتاء التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، نتكبد العناء في السير”.

وأشار عريشي إلى أنَّ “هذه المواقف وضعت للمراجعين وأصحاب الحالات الخاصة، ويجب إعادة النظر في هذا القرار، لا سيّما مع غياب سيارات تنقل المرضى من البوابة الرئيسية إلى بوابة العيادات”.

وبدوره، أكّد محمد مجممي أنّه “من الصعب ترك سيارتنا خارج المستشفى والمشي مع أطفالنا وعوائلنا وكبار السن وأصحاب الإعاقات إلى داخل المستشفى، الذي يقع على شارع عام بين جازان وأبو عريش”، لافتًا إلى أنَّه “من الصعب الحصول على موقف قريب من البوابة، بسبب تكدس سيارات المراجعين والوقوف العشوائي”.

وتسأل علي الخرمي: من هم أحق بالوقوف في المواقف المراجعون أم الموظفون؟ مشيرًا إلى أنَّه “توجد مواقف كثيرة، ولا يصح احتكارها للموظفين فقط”.

تفاديًا لتأخر الموظّفين!!

“المواطن”، تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ نبيل غاوي، الذي أكّد أنّه “تم تخصيص جميع المواقف الداخليه لموظفي المستشفى، كما تم تخصيص عربتي غولف لنقل المرضى من المواقف المخصصة لهم إلى مدخل المستشفى الرئيسي”.

وبيّن غاوي، في توضيحه لـ”المواطن“، أنّه “الآن نحن بطور مشروع وضع محطات مكيفة في جميع مرافق المستشفى وجعل عربتي الغولف تتنقل بينها بشكل مستمر، وحسب جدول معين، لكي ينتظر المرضى في هذه المحطات، ويتم نقلهم”.

وأشار إلى أنَّ “هذا الإجراء تنظيمي، إذ كان موظفو المستشفى قبل تخصيص المواقف لهم يعانون في الحصول على مواقف لسياراتهم، مما يؤدي إلى تأخرهم عن الحضور في وقتهم المحدد، وبالتالي تأخر تقديم الخدمة للمرضى”.

مناشدة المرضى:

وناشد المرضى والمراجعون، عبر “المواطن“، مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان، بالنظر لهذه المشكلة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.







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