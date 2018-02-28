شاهد.. مقترح بإجازة عام للموظف الحكومي لتجربة القطاع الخاص
رأى الفوزان ضرورة تغيير مفهوم الشباب عن الوظيفة الحكومية

شاهد.. مقترح بإجازة عام للموظف الحكومي لتجربة القطاع الخاص

2018/02/28
الساعة 7:14 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

رأى الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، أن ميزة القطاع الخاص أنه متعدد الخيارات، ويجب تشجيع الشباب على التوجه إليه، مع ازدياد الفرص فيه برحيل الوافدين والتضييق على التستر، موضحًا أن القطاع الخاص يستطيع الآن توفير دخل جيد لهم.

وتابع في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يجب تغيير مفهوم الشباب عن الوظيفة الحكومية، ويجب ألا تكون هدفًا له، موضحًا أن الحكومة تعاني تخمة من الموظفين، مقترحًا السماح بإجازة عام بدون راتب للموظف الحكومي يجرب فيها العمل بالقطاع الخاص.

وأوضح الفوزان أن الموظف الحكومي لا يرغب في العمل الإضافي بالقطاع الخاص أو التجارة إلا لتحسين الدخل، فدخله لم يعد يتناسب مع متطلباته في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء.

 

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