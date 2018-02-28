شاهد.. مقترح بإجازة عام للموظف الحكومي لتجربة القطاع الخاص

المواطن- عبدالرحمن دياب

رأى الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، أن ميزة القطاع الخاص أنه متعدد الخيارات، ويجب تشجيع الشباب على التوجه إليه، مع ازدياد الفرص فيه برحيل الوافدين والتضييق على التستر، موضحًا أن القطاع الخاص يستطيع الآن توفير دخل جيد لهم.

وتابع في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يجب تغيير مفهوم الشباب عن الوظيفة الحكومية، ويجب ألا تكون هدفًا له، موضحًا أن الحكومة تعاني تخمة من الموظفين، مقترحًا السماح بإجازة عام بدون راتب للموظف الحكومي يجرب فيها العمل بالقطاع الخاص.

الكاتب الاقتصادي #راشد_الفوزان

الحكومة تعاني تخمة من الموظفين، وأقترح أن نسمح بأجازة عام بدون راتب للموظف الحكومي يجرب فيها العمل بالقطاع الخاص#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/4ntC2Awuy9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 27, 2018

وأوضح الفوزان أن الموظف الحكومي لا يرغب في العمل الإضافي بالقطاع الخاص أو التجارة إلا لتحسين الدخل، فدخله لم يعد يتناسب مع متطلباته في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء.







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