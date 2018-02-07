شاهد.. مي عز الدين في عمر الـ80!

المواطن- القاهرة

دخلت الفنانة المصرية مي عز الدين في موجة بكاء، أثناء استضافتها في برنامج “حكايتي مع الزمان”، بعد أن شاهدت ملامحها في سن الثمانين.

ولم تتمالك مي عز الدين دموعها لتوجه كلمة للكاميرا، داعيةً الله أن تكون في مثل هذا العمر، وكل أحبائها بجوارها.

وختمت مي عز الدين حديثها المؤثر قائلة: “يا رب يومي يبقى قبل يومهم”.

وكانت مي عز الدين وشقيقتها هبة في البرنامج، ليجرب عليهم البرنامج ميكياج يجعل شكلهم أكبر بعشرات السنوات.

وعلقت مي عز الدين على البرنامج بقولها: “دمر نفسيتي”.

كما كشفت مي عز الدين عن علاقتها القوية بابنة زوجة أبيها هبة التي حلت معها ضيفةً في البرنامج.

وقالت مي عز الدين: “إنهما تعرفا بعد زواج أبيها من والدتها، ليصبحا منذ ذلك الوقت شقيقتين مقربتين”.

وفي سياق آخر، تصور مي عز الدين مسلسلها الجديد “رسايل”، المنتظر عرضه في رمضان 2018.







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