شركة فنزويلية تغري الموظفين بعلاوة 144 بيضة شهريًّا

المواطن - متابعة

في واقعة طريفة وغير متوقعة، لجأت شركة خاصة للأمن في فنزويلا إلى طريقة غير مألوفة لجذب موظفين جدد بتقديم علاوة تحفيزية 144 بيضة شهريًّا بجانب الراتب وقدره 10 دولارات.

يُذكر أن فنزويلا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية، وجاء هذا الحافز لتشجيع الشباب على الالتحاق بالوظيفة.

وتبحث شركة “أطلس للأمن” بولاية زوليا غربي البلاد، عن موظفين جدد لشغل وظائف رجال أمن مقابل 2 مليون بوليفار شهريًّا، 10 دولارات، وعلاوة تحفيزية 144 بيضة.

ومن أجل أن يحصل موظفو الشركة على العلاوة يجب عليهم الالتزام بمواعيد الدوام وألا يغيبوا عن نوبات العمل، إضافة إلى الاهتمام بالمظهر.

ونقلت وكالة رويترز عن سيندي فوينمايور رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة قولها: “عدد كبير من الموظفين لم يلتزم بالشروط السابق ذكرها؛ فقررنا اللجوء إلى طريقة جديدة”.

وأضافت “تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الإعلان، نحن مبتكرون، إنه حافز جيد”؛ حيث أعلنت الشركة عن 200 وظيفة شاغرة لموظفي أمن يحرسون المزارع.







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