صحة مكة تنقل تجربتها التوعوية بسرطان الثدي لمصر والبحرين

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

دعت كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، فريق مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة “لا تحتاري فحصك الآن يعني الأمان”، لزيارتهما للمشاركة في فعاليات حملات السرطان في البلدين الشقيقين.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن دعوة الفريق التوعوي المنفذ لحملة سرطان الثدي بالبلدين الشقيقين جاء تكليلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها صحة مكة المكرمة في إنجاح هذه الفعالية ونقل التجربة السعودية، في هذا المجال من داخل الوطن إلى خارج حدوده.

وأوضحت أن الفريق سينقل خبرته في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الصحة في التفاعل مع المناسبات التوعوية وتنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة بها وإيصالها إلى كافة شرائح المجتمع بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :