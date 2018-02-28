صلة تكشف معلومات مهمة عن تذاكر مباريات الهلال

المواطن – مروة نبيل

كشف حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدد من المعلومات المهمة التي تخص تذاكر مباريات الهلال على ملعب جامعة الملك سعود.

وأعلنت شركة صلة الرياضية عن طريقة شراء تذاكر مباريات الهلال عبر الموقع، وقالت: “قم بإنشاء اسم مستخدم ببريدك الإلكتروني واختار المباراة التي تُريدها والكرسي الذي تُريده، ثم قم بعملية الشراء بالبطاقة الائتمانية أو خدمة سداد”.

وعن عدم استلام تذاكر مباريات الهلال عبر البريد لأي سبب، أوضحت شركة صلة الرياضية بأنه يجب التأكد من الاحتفاظ برقم الحجز ورقم الفاتورة، والتواصل عبر الهاتف أو تطبيق “الواتساب”.

وأضافت شركة صلة: “أو قم بإرسال إيميل لـinfo@hilaltickets.com برقم أو صورة من الفاتورة، وسوف يتم الاتصال بك من فريق الدعم الفني أو خدمة العملاء لحل المشكلة إما بإعادة إرسال التذكرة أو حل المشكلة من شباك خدمة العملاء في الملعب يوم المباراة”.

وبشأن طريقة طبع تذاكر مباريات الهلال قالت شركة صلة: “في صفحتك الخاصة اذهب إلى الحجوزات الخاصة بك وقم باختيار التذكرة التي تُريدها”، وعن طريقة دخول الملعب بتذاكر مباريات الهلال قالت صلة: “اطبع التذكرة في المنزل أو احفظها بجوالك ثم مررها بالجهاز الموجود بالملعب”.

وحول وجود طابور إلكتروني في الموقع عند شراء تذاكر مباريات الهلال قالت صلة: “قم بانتظار العداد حتى يتسنى لك الدخول واختيار تذاكرك هذه خاصية لإتاحة الفرصة للجميع بالشراء بدون أي مشاكل تقنية في التذكرة”.

وشددت شركة صلة الرياضية عبر حسابها على “تويتر”، على أنه في حالة وجود أي مشكلة في تذاكر مباريات الهلال في الملعب، يتم التوجه إلى مكتب خدمة العملاء بشباك مدخل رقم 8.







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