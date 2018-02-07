صور مرضى نفسيين في مصر تُثير أزمة وتدفع النائب العام للتدخل

المواطن- القاهرة

قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان لمتابعة واقعة تصوير مرضى نفسيين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ونشر صورهم على شبكة الإنترنت.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، زار فريق التحقيق، عنابر المرضى، لإثبات حالتها والاستماع للمرضى النفسيين، والاطلاع على الدفاتر ذات الصلة بالقائمين على علاج وتمريض وحراسة المرضى الذين تم تصويرها للوقوف على تحديد مرتكبي الواقعة.

وكُلف أمين عام الصحة النفسية بموافاة النيابة بنتائج التحقيقات الداخلية التي أجرتها وزارة الصحة في هذا الشأن، فضلًا عن تكليف الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية بإجراء التحريات حول الواقعة، وتحديد المسؤول عن نشر صور المرضى النفسيين على مواقع الإنترنت.







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