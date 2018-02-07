طارق العيسى لـ”المواطن”: الآثار المعرفية تُنقل باحتكاك الثقافة الأجنبية بالسعودية

المواطن -مؤيد معافا - الرياض

طالب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض المهندس، طارق بن عبدالرحمن العيسى، الإعلاميين بإبراز الأدوار الإيجابية.

وأكد العيسى، في تصريحات إلى “المواطن“، أمس الثلاثاء، أن آثار الكوادر الأجنبية عديدة تتركز في السياحة بشغل الخدمات السياحية والفنادق، موضحًا أن من أهم الآثار المترتبة على استقطاب الكوادر هي الآثار المعرفية بنقل المعرفة عن طريق احتكاك الثقافة الأجنبية بالثقافة السعودية.

ونبه على أن الأثر في التبادل التجاري والإعلامي يكون عن طريق تسليط الضوء كما حدث في منتدى دافوس الاقتصادي.

وتستضيف الرياض مؤتمرًا إعلاميًّا في فندق إنتركونتيننتال للملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، وذلك في الفترة من 2- 4 جمادى الآخرة 1439 الموافق من 18- 20 فبراير 2018م، برعاية “المواطن“.







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