طريقة استثناء إثبات الاستقلالية في حساب المواطن

المواطن - سعد البحيري

يواصل حساب المواطن قبول طلبات التسجيل في البرنامج وفق الضوابط والقواعد المعمول بها منذ الإعلان عنه قبل أكثر من عام.

ويتيح حساب المواطن تسجيل رب الأسرة والذي يمكنه إضافة باقي الأفراد كتابعين له كما يتيح البرنامج تسجيل الأفراد المستقلين.

ويشترط حساب المواطن لتسجيل الأفراد المستقلين أن يكون عمره ما بين 18-24 عامًا وفي حالة الاستقلال في السكن يطلب البرنامج مستندين لتأكيد الاستقلالية.

المستند الأول الذي يطلبه البرنامج هو مستند يخص الفرد المستقل مثل عقد السكن أو شهادة من الجامعة تفيد أنه يسكن في المدينة الجامعية أما المستند الثاني هو مستند خاص بالأسرة مثل صك الملكية أو الإيجار أو غيرها.

ويشترط حساب المواطن إرفاق المستندات المطلوبة كشرط لإتمام عملية التسجيل لكن يمكن استثناء هذه المستندات إذا عجز الفرد عن توفير أي منها ويقوم بالتسجيل كتابع لرب الأسرة.

أما إذا كان الشخص فوق الـ24 سنة فلن يطلب منه البرنامج مستند إثبات استقلالية السكن.

هذ ومن المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن في دفعته الثالثة‎، يوم الأحد الموافق 11 فبراير.

وتشمل الدفعة الثالثة من حساب المواطن مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

ويمكن التسحيل في برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.







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