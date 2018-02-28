التأمينات لـ”المواطن”: لا صحة لمنع الطلاب من العمل

التأمينات لـ”المواطن”: لا صحة لمنع الطلاب من العمل

2018/02/28
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
2180
0
طباعة
المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا صحة لما أثير حول منع الطلاب من الالتحاق بسوق العمل لاكتساب الخبرات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، في تصريحات إلى “المواطن“، أن نظام التأمينات يجيز عمل الطلاب عند وجود علاقة عمل ولا تكون سعودة وهمية.

جدير بالذكر أن نظام التأمينات سمح بالعمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.

وجاء ذلك ردًّا على رسالة صوتية مزعومة تؤكد نية وزارة التعليم طي قيد الطلاب المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما نفته التأمينات الاجتماعية.

ِشارك على الفيس بوك



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :