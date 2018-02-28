التأمينات لـ”المواطن”: لا صحة لمنع الطلاب من العمل

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا صحة لما أثير حول منع الطلاب من الالتحاق بسوق العمل لاكتساب الخبرات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، في تصريحات إلى “المواطن“، أن نظام التأمينات يجيز عمل الطلاب عند وجود علاقة عمل ولا تكون سعودة وهمية.

جدير بالذكر أن نظام التأمينات سمح بالعمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.

وجاء ذلك ردًّا على رسالة صوتية مزعومة تؤكد نية وزارة التعليم طي قيد الطلاب المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما نفته التأمينات الاجتماعية.







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