عاجل .. السودان: لا قواعد تركية في سواكن وعودة السفير للقاهرة قريبًا

المواطن - القاهرة

نفى وزير خارجية السودان إبراهيم غندور استغلال تركيا جزيرة سواكن التي منحتها لها الخرطوم كقاعدة عسكرية.

وقال غندور خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بحضور رئيسي المخابرات في البلدين اليوم إن الطريق لعودة السفير السوداني إلى القاهرة بات ممهدًا.

وقال غندور: اتفقنا مع الجانب المصري اليوم على عقد لجنة تضم أطراف سد النهضة في الخرطوم خلال شهر”.

وكان الرئيسان المصري والسوداني عقدا قمة مصغرة في إثيوبيا مؤخرًا واتفقا خلالها على تشكيل لجنة مشتركة لوضع العلاقة بين البلدين في مسارها الصحيح.







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