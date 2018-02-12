اختراق موقع تذاكر مباراة الهلال والعين

المواطن - مروة نبيل

كشفت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعرض الموقع المخصص لبيع تذاكر مباراة الهلال والعين الإماراتي، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، للاختراق.

وأوضحت صلة، في بيان لها مساء الأحد، أنَّه “تعرض الموقع المخصص لبيع تذاكر لقاء الهلال والعين للتهكير بعد تدشينه”، مشيرة إلى أنَّ “الشركة سعت خلال الساعات الماضية لاستعادة الموقع، وإتاحته للجماهير الراغبة في حضور المباراة”.

وبيّنت أنّه “نظرًا لإقبال الجماهير، ورغبتها الكبيرة في اقتناء تذاكر لقاء الهلال والعين، قررت الشركة فتح منافذ بيع التذاكر في إستاد جامعة الملك سعود، وذلك لقدرة الشركة على العمل بالنظام الداخلي الموجود في الملعب، إذ يستطيع المشجع من خلال الشاشات المتوفرة في منافذ البيع شراء التذاكر حسب الموقع الذي يرغب فيه، والذي يستطيع الإطلاع على موقعها من خلال شاشات النظام الداخلي”.

واختتم البيان قائلًا: “وسيستمر بيع تذاكر مباراة الهلال والعين عبر منافذ إستاد الجامعة إلى فترة متأخرة من مساء (اليوم) الأحد ومن الساعة 11 صباحًا من يوم غد الاثنين وحتى نفاد الكمية”.

وكان الموقع الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر مباراة الهلال والعين قد شهد عطلًا، الأمر الذي فسره البعض أنه بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على تذاكر لقاء دوري أبطال آسيا.

وأتاحت شركة صلة الرياضية اليوم الأحد، تذاكر مباراة الهلال والعين، المُقرر إقامتها على إستاد جامعة الملك سعود في دور المجموعات. وشددت على أن “البيع سيكون عبر الإنترنت فقط، كما كشفت عن حدوث إقبال جماهيري كبير خلال الدقائق الأولى من طرحها”.

يذكر أنَّ صلة طرحت تذاكر مباراة الهلال والعين على إستاد جامعة الملك سعود بهذه الأسعار:

الدرجة الموحدة بين 20، 35 و50 ريالًا

العائلات الموحدة 35 ريالًا

630 ريالًا منصة العائلات

840 ريالًا منصة الأفراد.







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