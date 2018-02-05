عاجل .. متفجرات وعبوات ناسفة بحوزة خلية حوثية إرهابية في مأرب

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي عن تفاصيل علمية ضبط خلية حوثية إرهابية في مأرب.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي يعقد في الرياض الآن إنه عثر يوم الخميس الماضي على كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بحوزة الإرهابيين.

واستنكر متحدث التحالف استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق الصورايخ الباليستية باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأطفال.

وشدد على أن أكثر من 428 ألف يمني استفادوا من العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن فيما تم دخول 180 ألف لتر من الديزل للاستفادة منها في تشغيل المنشآت الصحية.

وأكد أن هناك تفهمًا من المجتمع الدولي لما يقوم به التحالف من تدمير للقدرات التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.







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