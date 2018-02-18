عدد الحضور الجماهيري لمباراة الاتحاد والفتح.. كم تتوقع؟

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والفتح في إطار لقاءات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أن عدد الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والفتح كان 11272 متفرجاً.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والفتح كانت أقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يتواجد نادي الاتحاد في الفترة الحالية بالمركز الخامس في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.

وكان اللاعب التونسي أحمد العكايشي مهاجم نادي الاتحاد أهدر ركلة جزاء لفريقه في مباراة العميد بالأمس كانت كفيلة بحصول الاتحاد على الثلاث نقاط في حال تم تسجيلها.

سيخوض الاتحاد مباراته المقبلة في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي ضد فريق الشباب يوم السبت 3 مارس المقبل.







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