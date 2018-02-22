عقوبة رادعة لسائق تركي ماطل سائحاً سعودياً في إسطنبول

المواطن- الرياض

طالبت النيابة العامة في إسطنبول، بفرض عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 10 سنوات على سائق أجرة احتال على سائح سعودي كان يريد التوجه إلى المطار.

واصطحب السائق التركي، السائح السعودي من ضفة إلى أخرى في مضيق البوسفور لإطالة مسار الرحلة، حيث كان يريد السائح الذهاب إلى منطقة قاضي كوي في الشق الآسيوي من إسطنبول ليقصد مطار صبيحة كوكجن في رحلة تستغرق حوالي 30 دقيقة على الضفة عينها من البوسفور، لكن سائق سيارة الأجرة لم يصطحب زبونه مباشرة إلى وجهته، فذهب بداية إلى الضفة الأوروبية قبل أن يعود إلى الجانب الآسيوي ويماطل في الوصول إلى المطار لإطالة المسار.

وتسبب السائق في أن تضيع على السعودي طائرته بعد أن اضطر لدفع مبلغ طائل مقابل هذه الرحلة.

ولم يكن منه إلا أن اشتكى على السائق الذي قد يواجه السجن لفترة تتراوح بين 3 و10 سنوات بتهمة الاحتيال في ظروف مشددة للعقوبة.







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