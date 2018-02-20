على غرار نيسان.. فورد تعلن عن برنامج لتدريب السعوديات على القيادة الآمِنة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أعلنت شركة “فورد” المتخصصة في صناعة السيارات، عزمها بدء برنامج مهارات القيادة لحياة آمِنة بنسخة مُخصصة للسيدات فقط، وذلك من أجل التفاعل مع الحراك الاجتماعي الواضح في المملكة، وبشكل خاص مع قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات خلال يونيو المقبل.

ووفقًا لموقع “فورد أوثوريتي” المعني بشؤون مصنعة السيارات الأميركية العملاقة بشكل رئيسي، فإن البرنامج الذي يمتد لأكثر من 15 عامًا، سينطلق في السعودية بثوب جديد خاص بالسيدات، وذلك بالتعاون مع جامعة عفت، التي كانت إحدى طالباتها، شمس حكيم، هي أيقونة الدعوة الإعلامية الخاصة بهذا الحدث بشكل رئيسي.

وتتشارك جامعة عفت، وهي جهة تعليمية غير هادفة للربح مع عملاقة صناعة السيارات الأميركية بشكل رئيسي للإعداد للبرنامج التعليمي، الذي يهدف لتحسين مهارات القيادة الخاصة بالسيارات بشكل أساسي، حيث تبدأ أولى فعالياته داخل البلاد خلال 5 مارس المقبل ويستمر لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يستوعب 250 طالبة من جامعة عفت بشكل رئيسي خلال فعالياته.

وقال مدير صندوق الشركة الأميركية: “إن فورد تعتقد أن حرية الحركة تدفع التقدم الإنساني، لذلك يشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لدعم النساء في المملكة خلال هذه الفترة غير العادية، ونرحب بهن في مقعد السائق”.

وأعلنت العديد من الشركات العالمية في الأشهر القليلة الماضية، برامج تدريبية خاصة بالمرأة، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيق قرار رفع الحظر عن استخراج تراخيص لقيادة السيارات في المملكة، الذي يبدأ سريانه في يونيو المقبل.

شركة “نيسان” اليابانية، وهي واحدة من عمالقة صناعة السيارات على مستوى العالم، أعلنت خلال مطلع الشهر الجاري، عن حملة لتعليم السيدات قيادة السيارات، ووجهت الدعوة بشكل فعلي لعدد منهن ليحكين عن تجاربهن مع هذا الأمر، بالإضافة إلى مشاعرهن الخاصة عند صدور قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، واستخراج تراخيص لذلك ابتداءً من يونيو المقبل.

ولاحظت الشركة اليابانية في السعودية أن هناك حالة من القلق لدى بعض السيدات إزاء رد فعل العائلة؛ الأمر الذي حاولت “نيسان” علاجه، بتوجيه الدعوة إلى ذوي السيدات اللاتي يخضعن لعملية التدريب، ليُفاجأن بوجود آبائهن أو أخواتهن بجوار مقعد القيادة ليتولوا مهام تعليمهن بشكل رئيسي.

وعرضت “نيسان” عبر قناتها على موقع “يوتيوب” جانبًا من عملية تعلم السيدات برفقة ذويهن؛ الأمر الذي منحهن ثقة واضحة أثناء الممارسة، بالإضافة إلى منحهن الشعور اللازم برضا الأهل عن تلك الخطوة التي يُنظر إليها على أنها واحدة من أهم القرارات التاريخية في سياق التطوير الاجتماعي داخل السعودية.







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