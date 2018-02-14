عملة السودان تتهاوى والتضخم يصل للحد الأعلى منذ سنوات

المواطن- متابعة

أعلن جهاز الإحصاء المركزي أن التضخم في السودان قفز إلى 52.37% في يناير من 32.15% في ديسمبر، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية أثارت اضطرابات ونقصًا في العملة الصعبة يكبح الواردات.

وأكد كرم الله عبدالرحمن، مدير عام جهاز الإحصاء، أن هذا هو أعلى معدل للتضخم في سنوات.

وفي سياق متصل، هوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، بعد تخفيض قيمتها إلى 18 جنيهًا مقابل الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017 في أعقاب دعوة من صندوق النقد الدولي إلى تعويم العملة.







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