غاز يفوق ثروة الأرض بمئات المرات.. لن تصدق مكانه!

المواطن- متابعة

قال تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية: إن الغاز الذي يحويه “تيتان” أكبر أقمار كوكب زحل، يفوق ثروة كوكب الأرض من الغاز الطبيعي بمئات المرات.

وتابع التقرير أنه طبقًا للعلماء، الذي أشرفوا على مهمة المركبة “هيوجينز”، التي جمعت بيانات عن القمر العملاق، فإن “تيتان” يحتوي على بحيرات ضخمة من الميثان السائل والإيثان عوضًا عن مخزوناته تحت السطح.

ويظن الباحثون أن “تيتان” مغطى بمادة كربونية لؤلؤية تجعله مصنعًا عملاقًا للمواد الكيماوية العضوية.

ويبعد “تيتان” نحو مليار ميل من الشمس، وهو أكبر قليلًا من قمر الأرض، وهو في حالة مجمدة؛ نظرًا لأنه لا يتعرض سوى لنسبة 1% من أشعة الشمس التي تصل للأرض.







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