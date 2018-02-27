فاتورة الكهرباء الثانية تصدر غدًا والاستعلام عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون اليوم فاتورة الكهرباء الثانية والتي تتضمن التعريفة الجديدة للكهرباء والتي تم تطبيقها مطلع العام الجاري.

وطبقًا للأوامر الملكية فقد تقرر أن يكون إصدار فاتورة الكهرباء للمواطنين في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بعد تثبيت موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والعسكري.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أطلقت الشهر الماضي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أعلنت تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وتعديل التعريفة الكهربائية وبالفعل تم التطبيق اعتبارًا من فاتورة الكهرباء التي صدرت في 28 يناير الماضي.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال القادمة.

كما يهدف تعديل تعريفة الكهرباء إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التعريفة الجديدة للكهرباء وفقا لما يلي:

– فئة الاستهلاك السكني:

18 هللة لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك التجاري:

20 لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك:

16 هللة لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و20 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية:

21 هللة لكل معدلات الاستهلاك.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة عن طريق الدخول على هذا الرابط هنا







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