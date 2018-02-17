فيديو وصور.. جبل اللوز بالأبيض كما لم تره من قبل

المواطن- تبوك

اكتسى جبل اللوز في تبوك بالأبيض، اليوم السبت، بعد تعرض المنطقة لموجة باردة وأمطار خلال اليومين الماضيين.

وبينت مقاطع فيديو وصور متداولة على موقع “تويتر”، الثلوج وهي تغطي جبل اللوز بعد أن تساقطت بشكل كثيف، حيث تجمع العديد من الأهالي فوق الجبل، للاحتفال بهذه المناسبة والتقاط الصور التذكارية.







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