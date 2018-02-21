في جدة.. مستشفى خاص يفرض ضريبة على مواطن ثم يتراجع

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

شكا مواطن من قيام مستشفى خاص في جدة بفرض ضريبة مضافة عليه، الأمر الذي يعدّ مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وفي التفاصيل أوضح المواطن، الذي تحتفظ الصحيفة باسمه، أن المستشفى فرض ضريبة بقيمة 7 ريالات، رغم إبلاغ المواطن الموظف أن ذلك مخالف للأنظمة.

وأضاف في حديثه لـ”المواطن” أنه تمت إعادة المبلغ بعد الدخول لمدير المركز وبعد مرور 24 ساعة من احتسابها الذي حاول إنهاء الأمر دون تدخل الجهات المعنية ممثلة في هيئة الزكاة والدخل.

وكانت ‏‫‎وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرتا في وقت سابق بياناً بخصوص تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.

وأضافت في بيان: أنه ‎بالإشارة إلى الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي، ترغب الجهات المعنية توضيح أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمثل ٥٪ من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص.

وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقداً من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.







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