قراران من فض المنازعات ضد نادي الوحدة

المواطن - محمد سمعة

أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين ضد نادي الوحدة اليوم الخميس.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن غرفة فض المنازعات ألزمت نادي الوحدة بدفع مبلغي 79.998 دولار أميركي و 5000 ريال للاعب توريك جبرين لاعب نادي المقاولون العرب المصري حاليًا.

كما ألزمت غرفة فض المنازعات نادي الوحدة بدفع 14.999 ريال سعودي لاتحاد الكرة وذلك بسبب رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وستكون مدة سداد المبالغ المالية من نادي الوحدة 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وستتولى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.







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