قراران من هيئة الرياضة لتحفيز الجماهير على حضور المباريات

المواطن - محمد سمعة

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتقديم سيارتين للجماهير في كل مباراة من الجولات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر “تويتر” أن هيئة الرياضة ستقدم جائزة سيارتين للجماهير في المباريات المقبلة من بطولة دوري المحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الحالي.

كذلك سيتم السماح للجماهير بالدخول بالمجان للمدرجات الواقعة خلف المرميين في كافة ملاعب الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أنه من ضمن الإنجازات الملموسة لهيئة الرياضة في الفترة الأخيرة هو السماح للعائلات والسيدات بحضور مباريات الدوري السعودي، وكانت البداية من مباراة الأهلي والباطن في ملعب الجوهرة المشعة.

وأشادت الجماهير خلال الفترة الأخيرة بقرار السماح للعائلات والسيدات بحضور مباريات الدوري السعودي ومباريات كأس الملك.







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