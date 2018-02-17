قرار جديد من هيئة الرياضة للاعبي المملكة في إسبانيا

المواطن - محمد سمعة

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين السعوديين المحترفين خارجيًّا في الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر “تويتر”، أن اللجنة سيترأسها عادل البطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمشرف على برنامج المواليد بالمملكة.

وستتولى اللجنة متابعة كل ما يخص لاعبي المملكة في إسبانيا، والبالغ عددهم 9 لاعبين، مع تقديم تقارير دورية عن مستوياتهم الفنية والبدنية بشكل مستمر.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنا في الفترة الماضية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع رابطة لاليجا الإسبانية، والتي وقع عليها آل الشيخ في شهر أكتوبر الماضي بمدينة لندن الإنجليزية، حيث يتم الموافقة على انتقال 9 من لاعبي المملكة للاحتراف في الدوري الإسباني الممتاز ودوري الدرجة الأولى لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي.

ويتواجد في عضوية اللجنة المشرفة كل من عبدالله المنصور وعبدالحكيم التويجري ومحمد الحميد.







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