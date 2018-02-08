قريباً.. توريد تكنولوجيا ومنظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى المملكة

المواطن - الرياض

أعلن مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، عن قرب انتهاء مفاوضات توريد منظومات الدفاع الجوي “إس-400” إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف، وفقاً لصحيفة “كوميرسانت”، أن المملكة العربية السعودية شدّدت على ضرورة أن تتضمن الصفقة توريد الصواريخ ونقل تكنولوجيا إنتاجها في آن واحد.

وتابع أنه تم اقتراح أن تتم العملية خطوة خطوة، بحيث تبدأ بتوريد الأسلحة المصنوعة، وتعلُّم الشريك السعودي لاستخدامها وتشغيلها، وإطلاع الخبراء الروس على إمكانات الطرف الآخر، وبالتوازي مع ذلك يبحث توطين صناعتها.

وأفاد كوجين بأن المفاوضات تناولت كذلك توريد الأسلحة الخفيفة الروسية إلى الرياض وتوطين صناعتها، معبّراً عن أمله في اختتام المفاوضات مع السعودية في أقرب وقت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :