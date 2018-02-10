قلوب المواطنين قبل أقلامهم تدوّن رسائل الشوق للأم

المواطن ـ رقية الأحمد:

انطلقت قلوب قبل أقلام المدوّنين، تعبيرًا عن الفخر، المحبة، الذكرى، وكل جمال تعيشه الإنسانية في كنف الأم، ردًّا على سؤال طرحه المتخصص بالتربية الخاصة فهد الشنيفي.

وكتبت هدى البلهيد في إجابتها:

“أمي غلاها داخل القلب والروح

هي فرحتي ومناي بسمة حياتي

خيالها دايم معي وين ماروح

أرفع لها كفوفي وأنا في صلاتي”.

وبدورها قالت ريم عبدالمحسن:

“قالوا لي اكتب عن غلا الأم بيتين

قلت أمي أكبر من غلا كل الأشعار

أمي الضياء للقلب والنور والعين

جنة وأنا في وصفها الصدق محتار”.

ومن جانبه، وجد أسامة الطريري، صعوبة في التعبير، مبيّنًا أنَّ “من فقدها لا يجد كلاماً يليق بها غير الدعاء لها، يا رب ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين يا رب العالمين”.

ومن رسائل الفقد، كانت هناك عبارتان، الأولى طلبت صاحبتها في كلمة واحدة السماح من والدتها، والثانية، قالت صاحبتها: “ليتك كنت معي فأتعلم الأمومة منك”.







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