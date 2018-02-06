كتلة هوائية دافئة من القرن الإفريقي تصل الرياض خلال ساعات

المواطن- الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تصل الكتلة الهوائية الدافئة القادمة من القرن الإفريقي إلى الرياض فجر الأربعاء.

وكتب كراني خلال تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الكتلة الهوائية القادمة من القرن الإفريقي، والمسيطرة بالدفء على أجواء السعودية، سيزداد تعمقها خلال الـ48 ساعة القادمة، ويصل محورها فجر الغد أجواء العاصمة الرياض، وكل أجواء المنطقة الوسطى.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد، طقسًا مستقرًّا غدًا الأربعاء، على معظم مناطق المملكة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في غالبية المناطق.







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