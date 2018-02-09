كلية الملك فهد الأمنية تناقش الإصابات الرياضية للعسكريين

المواطن - واس

عُقدت في كلية الملك فهد الأمنية، مؤخرًا، ندوةً بعنوان “الإصابات الرياضية واللياقة وعلاقتها بالنظام الغذائي للعسكريين”، يرافقها معرض صحيّ توعويّ، بحضور مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي وأركانات الكلية وجميع منسوبي الكلية وطلابها، وذلك ضمن الفعاليات التوعوية الحية التي تقيمها الكلية، ممثلة في مركز محمد بن نايف الطبي، بالتعاون مع جمعية حياتنا الخيرية للتوعية الصحية.

ورحّب رئيس الجلسة المقدم أخصائي أول محمد أحمد بن مروان الزهراني في كلمة له خلال افتتاح الندوة، بجميع المشاركين في الندوة، مقدمًا شكره لمدير عام الكلية على دعمه لمثل هذه المناسبات التي تعود بالفائدة لجميع منسوبي الكلية وطلابها، مستعرضًا مقدمةً تعريفيةً عن الندوة، وأنها تشتمل على أربعة محاور.

عقب ذلك بدأت جلسات الندوة بالمحور الأول الذي كان بعنوان: نقص معدلات فيتامين “د” وعنصر الكالسيوم وتأثيراتهما من إعداد وتقديم المقدم أخصائي أول محمد أحمد بن مروان الزهراني، تلا ذلك المحور الثاني الذي جاء بعنوان: الإصابات الرياضية ومعدلات اللياقة البدنية، وقدمها الدكتور علي محمد جباري، ثم المحور الثالث الذي كان بعنوان: التغذية العلاجية، قدمه المحاضر: محمد القليش، ثم المحور الرابع بعنوان: تطور القدرات البدنية، قدمه المحاضر: عبدالله قائد القحطاني.

بعد ذلك ألقى مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، كلمة أوضح فيها أن التثقيف الصحي يعد حجر الزاوية للوقاية من الأمراض، بل هو أول مناشط تعزيز الصحة، فمن خلاله يتم الارتقاء بالمعارف والمعلومات وبناء التوجهات وتغيير السلوكيات الصحية، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية (حفظهم الله).

وفي اختتام فعاليات الندوة تم الانتقال للمعرض المصاحب للندوة الذي ُيعنى بالتثقيف والتوعية الصحية.







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